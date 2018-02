Marco Rubio pide un Golpe de Estado en Venezuela

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">The world would support the Armed Forces in <a href="https://twitter.com/hashtag/Venezuela?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Venezuela</a> if they decide to protect the people & restore democracy by removing a dictator</p>— Marco Rubio (@marcorubio) <a href="https://twitter.com/marcorubio/status/961969524630347776?ref_src=twsrc%5Etfw">9 de febrero de 2018</a></blockquote>

Incluso, Rubio cita al libertado sudamericano Simón Bolívar a través de frases como “siempre es noble conspirar contra la tiranía”, lo cual ha desatado críticas en su contra.

La postura presentada por Marco Rubio tiene lugar luego de que el secretario de Estado, Rex Tillerson, arremetiera contra el gobierno venezolano e impulsara lo que llamó una “transición pacífica” en la nación sudamericana.

Cabe recordar que el mismo presidente Donald Trump afirmó que “no voy a descartar una opción militar” para hacerle frente a la crisis venezolana