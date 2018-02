Miembros de la Escuela de Medicina Anáhuac son reconocidos a nivel mundial por su excelencia médica

Por otro lado, el Dr. Héctor García Alcalá, especialista en Medicina Interna y Endocrinología, ha sido aceptado como Fellow of the American College of Endocrinology (FACE), la principal organización promotora del cuidado y prevención de los trastornos endocrinos, diabéticos y metabólicos, a través de educación profesional de primer nivel.

Es importante mencionar que el modelo formativo de la Universidad Anáhuac aunado a esta clase de logros del claustro docente, el cual, está integrado por profesionistas que combinan su propia formación profesional, experiencia docente y de investigación, con su participación activa en el ámbito laboral, desde posiciones estratégicas en empresas e instituciones públicas y privadas; avalan a la Anáhuac como una Institución que cumple con los más altos niveles de calidad académica en el país.