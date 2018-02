¡Que foto! Marvel Studios reúne a todas sus estrellas por su 10° aniversario

Este 2018 pinta bastante bien para Marvel, pues dentro de menos de una semana llegará a los complejos de cine la primera película de Black Panther. La agenda de los estudios continuará con filmes como Avengers: Infinity War y Captain Marvel.

Cabe mencionar que la fotografía fue tomada el pasado mes de octubre, durante una reunión que sostuvieron todos los actores involucrados para celebrar el décimo aniversario de la compañía. En el evento, la cabeza de este gran proyecto, Kevin Feige, realizó un brindis por diez años de un éxito rotundo. ¡Que vengan muchos más!

Marvel Studios kicks off its yearlong 10th anniversary celebration with a behind the scenes look at the class photo featuring 79 actors and filmmakers from across the Marvel Cinematic Universe. pic.twitter.com/YyYTxMnUrc — Marvel Studios (@MarvelStudios) 8 de febrero de 2018