Amazon creará su propia empresa de mensajería

viernes, 9 de febrero de 2018, Sergio Noriega

Amazon no se va a conformar con ser la firma más valiosa del mundo, sino que buscará fortalecer su imperio en los próximos meses. Quedó claro con la apertura de su primera tienda Go, la cual fue toda una sensación al prescindir de los cajeros y con un sistema de pago que no requiere ningún esfuerzo del usuario.

Aparentemente, el siguiente paso de la empresa fundada por Jeff Bezos es crear su propia compañía de mensajería, la cual estaría habilitada para enviar paquetes de cualquier tipo. Pero, ¿qué se sabe de este proyecto?