Messi, un superclase que no es de este mundo: Hazard

“Tienen un tipo que no es de este mundo . Es distinto, un superclase. Pero esto no va de un jugador sino de todo el equipo”, agregó.

Al ser cuestionado sobre los rumores de su fichaje por el Real Madrid, el belga dijo que está concentrado en su trabajo con el Chelsea, pero tuvo palabras de elogio para el actual técnico blanco, Zinedine Zidane.

“Me acuerdo de hace 10 años, cuando habló por primera vez de mí, fue increíble. Sepa que él era mi ídolo cuando yo era un niño, he visto miles de vídeos sobre él y ahora es el mánager de uno de los mejores clubes del mundo, así que sí, es un lujo. Pero no quiero parar, quiero seguir trabajando y esforzándome en el campo y después sí, me encanta cuando gente como él habla bien de mí”, concluyó.