Isaiah Thomas lidera los cambios en la NBA

Su último movimiento terminó por hacer feliz a la afición del Miami Heat al mandar a Dwayne Wade de regreso al equipo a cambio de una segunda ronda del draft del 2020 para los Cavaliers.

Fuentes reportan que los Cavs buscan tener una plantilla joven y más atlética, por lo que de nueva cuenta LeBron James ha quedado desprotegido y el Rey volverá a tener que demostrar su valía ante un equipo con pocos recursos.

En otros de los cambios interesantes en el día, Devin Harris salió de los Mavericks de Dallas para llegar a los Nuggets de Denver, mientras Elfrid Payton llegó a los Suns de Phoenix proveniente de la Magia de Orlando.

OFFICIAL: Lakers Acquire Isaiah Thomas, Channing Frye, in Trade With Cleveland https://t.co/8rTiGu0VXm — Los Angeles Lakers (@Lakers) 8 de febrero de 2018