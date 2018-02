Enrique Doger promete generar más empleos

“En los Centros de Salud que son del gobierno del estado no hay médicos, no hay medicinas, cuando ustedes van no los atienden y se tienen que ir a la Ciudad de Puebla u otros lugares, esto les genera un gasto que afecta su economía y mi compromiso es que esto cambie para bien, para que ustedes estén bien atendidos en los Centros de Salud de todo el estado”.