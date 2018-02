Jimmy Garoppolo, el nuevo millonario de la NFL

5 more years of this ?? pic.twitter.com/Ky6oT8T17D — San Francisco 49ers (@49ers) 9 de febrero de 2018

Llegando a su nuevo equipo por solo una selección de segunda ronda del draft de 2018, cambió la marca de San Francisco de 1-10 a 6-10, teniendo el mejor índice total de pasador de la NFL de la semana 13 a 18 con 79.9

Las dudas ahora pasan al lado del jugador y si Jimmy Garoppolo será capaz de trasladar lo que hizo en cinco partidos durante toda la temporada y ser el punto central para que el equipo regrese al Super Bowl como lo hizo en su momento con Colin Kaepernick.

It's about to get crazy! pic.twitter.com/6aYyCohiEi — San Francisco 49ers (@49ers) 9 de febrero de 2018