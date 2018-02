Lamenta Martha Erika Alonso guerra sucia

En este escenario dijo que no tiene duda que los ataques que reciba sean golpes dirigidos a su esposo el ex gobernador Rafael Moreno Valle.

“Desgraciadamente es una constante, la estamos viendo y no me queda duda que la seguiremos viendo, ya la ciudadanía juzgará… no me queda duda que estarán buscando de qué manera me atacan a mí, sea a través de mi esposo o sea a través de terceros”.