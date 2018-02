PSI le abre las puertas a Víctor Gabriel y le da la espalda a Eduardo Rivera

Víctor Gabriel dijo que el pasado miércoles 7 de febrero renunció su militancia priista para poder encabezar este nuevo proyecto político.

“Me siento muy orgulloso que este proyecto haya encontrado eco en PSI, un partido que desde el inicio se ha caracterizado por ser una institución diferente y con el que comparto una visión regional, pero sobre todo el anhelo de servir a quienes más nos necesitan”.

Y concluyó:

“He terminado un ciclo de mi vida y hoy inicio uno nuevo de la mano de los ciudadanos, siempre comprometido con la ciudad y la gente. Es por eso que con gran humildad y gratitud acepto la invitación de Pacto Social de Integración, de ser el aspirante a candidato a la presidencia municipal de nuestra amada Puebla”.

Esto es lo que dice su perfil:

He trabajado como servidor público los últimos 20 años.

El hecho de trabajar en el sector político-público (Legislativo, Partidista y en Gobierno) no me hace solamente un político, soy un profesionista como muchos otros, docente, esposo y padre de familia. Agradecido con las personas que me han apoyado, leal a mis instituciones, a mis valores y a la ciudadanía.

Poseo tres licenciaturas, dos maestrías y soy doctorante en dos programas distintos, y esos conocimientos que he obtenido a través de mi experiencia profesional y mis estudios, he buscado trasmitirlos durante mi desempeño como profesor de licenciatura en la Escuela de Contaduría y Finanzas de la Universidad de las Américas, Puebla y en la Facultad de Administración y en la de Derecho y Ciencias Sociales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

En la Sociedad Civil me he desempeñado como

Consejero - Asociación de Empresarios Textiles

Consejero - Hospital del Niño Poblano

Presidente – Jóvenes Empresarios Puebla-Tlaxcala

Vicepresidente – COPARMEX

En los medios de comunicación he tenido el gran privilegio de ser colaborador en diversos programas de radio así como en prensa escrita.

En el sector empresarial me desempeñado como accionista y asesor en empresas de los ramos textil, de la construcción, inmobiliario y agroindustrial.