Joao Maleck, el mexicano que la está rompiendo en Portugal

El desempeño como gran artillero no es algo sorpresivo tratándose de Joao Maleck, ya que desde su estancia en el Santos Laguna dejó claro que está para grandes cosas. En tres temporadas con el equipo Sub 17, logró sumar 15 goles en 36 partidos, mientras que con el Sub 20 se apuntó seis anotaciones en 20 duelos.

De seguir con este ritmo, el mexicano no tardará demasiado en subir a la Primera División, donde se encontraría con sus compatriotas Héctor Herrera, Diego Reyes y Miguel Layún, y de esta forma, daría un puñetazo importante sobre la mesa para llamar la atención de quien sea el director técnico de la Selección mayor.