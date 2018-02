Arrestan a ex integrantes de la SSP de Veracruz en operativo Tiro de Gracia

Entre los detenidos, se encuentran Arturo Bermúdez Zurita, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Veracruz; José Óscar N, ex jefe de Reclusorios; José Nabor N, ex director de Operaciones Especiales; Roberto N, ex director de la Fuerza Civil del estado, y Manuel Alejandro N, ex delegado de Seguridad Pública, entre otros.