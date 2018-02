Willem Dafoe recibirá el Oso de Oro honorífico en la Berlinale

Y para acompañar a la entrega del premio, la Berlinale proyectará durante el festival diez largometrajes de Dafoe que han marcado hitos a lo largo de su carrera.

Entre las cintas destacan la controvertida Antichrist de Lars von Trier; Auto Focus de Paul Schrader; The Hunter de Daniel Nettheim; The Last Temptation of Christ de Martin Scorsese; y The Life Aquatic With Steve Zissou de Wes Anderson.

Asimismo, se pasarán los filmes Mississippi Burning de Alan Parker; Pasolini de Abel Ferrara; Platoon de Oliver Stone; Shadow of the Vampire de E. Elias Merhige; y To Live and Die in L.A. de William Friedkin.