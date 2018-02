Gibrán Lajud, a por el récord de Corona

Un torneo después, Nahuel Guzmán de Tigres coqueteó con ese récord y se quedó cerca de igualarlo. Le faltaron exactamente seis minutos hasta que se topó a un Pachuca que le hizo ver su suerte y dio con las redes.

Además, la marca que persigue el arquero de Xolos se presenta cuatro años después de que se quedara sin equipo y buscara continuidad en el equipo de la Comisión del Jugador, luego de que Cruz Azul le cerrara las puertas y lo dejara fuera del club. Por su mente, de hecho, pasó el retiro.

El buen inicio de torneo de Gibrán Lajud le valió una convocatoria a la Selección Mexicana de Futbol en el cuadro de Juan Carlos Osorio, y aunque no vio acción ante Bosnia y Herzegovina, tiene la esperanza de llegar a Rusia 2018.

“La realidad es que nunca me di por vencido, no salí de la manera que hubiera querido de Cruz Azul, es algo que me llevó otra vez a demostrar y convencer de lo que quería y eso era jugar futbol, hacer una carrera exitosa, hoy doy un paso importante en mi carrera y es el principio de un proceso que voy a disfrutar al máximo”, compartió Lajud al presentarse a su primera concentración del Tri mayor en su carrera.