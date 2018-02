Canadá está con los mexicanos en el TLCAN: embajador

“Lo que siento en las últimas semanas es una apertura y una claridad un poco más grande de lo que desean los tres socios, pienso que estamos más en la misma página (…) Yo siento que hay más y más una motivación, hay un movimiento hacia la búsqueda de un acuerdo trilateral antes del fin de año”, apuntó.

Alarie aceptó que el TLCAN no podía permanecer más tiempo bajo su estado actual, debido a que la coyuntura no es la misma que se afrontaba en la década de los 90, por lo que se pronunció a favor de una modernización de sus apartados.

Aunque dijo que no existe una presión por el tiempo que demore el acuerdo, confesó que su delegación está esperanzada en que se pueda concretar antes del término del 2018. Posteriormente, aclaró que Canadá no firmará ningún tratado que no considere positivo y justo para los socios.