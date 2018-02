PSI es el equipo de las mujeres y jalamos con Martha Erika Alonso: Carlos Navarro

Tu amigo Carlos Navarro, el Comité Directivo del PSI, militantes y simpatizantes, resaltó, no dudamos ni un momento trabajar a tu lado.

En su participación, Martha Erika Alonso agradeció a Carlos Navarro al Comité Estatal, a las Coordinaciones Municipales y a los asistentes: "Celebro, no sólo la cantidad de gente que se reunió esta tarde, sino la calidez con la que me han recibido".

Quiero decirle a cada uno de ustedes, y pido transmitan a sus amigos y familiares, que Martha Erika no les va a fallar. Soy una mujer que tiene la fortuna de conocer su estado y sus 217 municipios, he estado donde nunca antes había llegado -en su momento- una presidenta del DIF o una Secretaria General del PAN, manifestó.

"No se nos debe de olvidar que aquellos gobiernos que no pensaron en la gente, que no trabajaron por la gente, hoy quieran regresar. Tampoco podemos permitir que los engañen algunos mesías tropicales que andan vendiendo espejitos de esperanza, sin decirle a la gente cómo le van a cumplir todo lo que están prometiendo", subrayó.