Jessica Chastain queda fuera de The Death and Life of John F. Donovan

martes, 6 de febrero de 2018, Miguel Angel Carral

La actriz californiana Jessica Chastain es una de las más reconocidas y cotizadas de la actualidad en Hollywood, sin embargo, esto no fue suficiente para que el realizador Xavier Dolan haya decidido eliminar el papel de la actriz en la cinta The Death and Life of John F. Donovan.

Con un estreno pendiente, The Death and Life of John F. Donovan se encuentra actualmente en post-producción, lo que posibilitó que el papel que interpretaba Jessica Chastain quedara fuera de la película.