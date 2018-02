Castlevania 2 llegará a Netflix en verano

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">FAQ: people keep asking, so I guess word didn't get around? We're coming back this summer, for eight episodes, from <a href="https://twitter.com/netflix?ref_src=twsrc%5Etfw">@Netflix</a>. <a href="https://t.co/HckIke4REI">pic.twitter.com/HckIke4REI</a></p>— W????? E???s (@warrenellis) <a href="https://twitter.com/warrenellis/status/954460793814376448?ref_src=twsrc%5Etfw">19 de enero de 2018</a></blockquote>

"La gente se lo sigue preguntando, así que supongo que no se corrió la voz: Regresaremos éste verano con 8 episodios en Netflix", aseguraba el guionista en su mensaje.

Cabe recordar que la idea inicial del productor Adi Shankar era contar la historia de Castlevania a través de tres temporadas, por lo que es probable que la serie se extienda hasta 2019, de mantener su estreno anual.

La serie de Castlevania de Netflix está basada en el videojuego Castlevania III: Dracula's Curse de 1989, estrenado para la plataforma Nintendo. Además, la serie recupera a los personajes del juego, Trevor Belmont, la hechicera Sypha Belnades y Alucard, el hijo de Drácula.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/gUdI50Jv37E" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>