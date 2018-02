En México la violencia es selectiva: Meade Kuribreña

“Queremos un Guanajuato del que nos sintamos orgullosos y que estemos tranquilos; queremos un Guanajuato donde le vaya bien al campo, a la industria, al turismo; queremos un Guanajuato del que se hablen cosas buenas”, expresó.

Meade Kuribreña también se comprometió a trabajar por un país justo donde no haya funcionarios públicos corruptos con dinero que no les pertenece. Al respecto puntualizó que no es suficiente que coincida la declaración del Impuesto Sobre la Renta con la Declaración Patrimonial.

Agregó que más allá de esto, se debe asegurar que tanto el Impuesto Sobre la Renta como la Declaración Patrimonial sean compatibles con el estilo de vida de los funcionarios, así como con los registros públicos de la propiedad.