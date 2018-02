PRD pide recursos para reparar sensores sísmicos

La también secretaria de la Comisión de la Ciudad de México de la Cámara Baja recordó la alerta presentada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y la advertencia sobre las fallas que existen en los instrumentos que envían la señal de alerta de sismos provenientes del estado de Oaxaca.

Y es que, ante estas fallas técnicas, la capital del país se encuentra en una situación “peligrosa y de alta vulnerabilidad”, pues de ocurrir un sismo de gran magnitud en aquel estado podría sorprender no sólo a la capital, sino a Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y Tlaxcala.

“Las estaciones de alerta sísmica de la zona de Oaxaca no están enviando señal en este momento. Estamos corroborando técnicamente si hay alguna falla en las transmisiones o qué sucede, pero es mi deber informar a la ciudadanía que tenemos un reporte de que no hay servicio en las estaciones de Oaxaca de la alerta sísmica, digamos que todas las demás están funcionando, pero en este momento las de Oaxaca no están funcionando”, indicó.