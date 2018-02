Scorpions anuncia tres conciertos en México

Scorpions es una banda alemana que tuvo sus orígenes en Hannover en 1965. A lo largo de sus más de 50 años de trayectoria, han publicado una gran cantidad de álbumes, entre los que destacan Blackout, In Trance, Lovedrive, Savage Amusement, Crazy World, Fly to the Rainbow y Love at First Sting, por mencionar algunos.

En la formación original se encontraban Klaus Meine, en la voz; Rudolf Schenker y Michael Schenker, en las guitarras; Lothar Heimberg, en el bajo, y Wolfgang Dziony en la batería. Posteriormente, la salida de algunos miembros abriría la puerta a la entrada de Uli John Roth y Francis Buchholz, alineación con la que lograron gran éxito en Europa y Japón.