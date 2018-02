Continúan sin ejecutarse tres órdenes de aprehensión contra Javier Duarte

En tanto, la Fiscalía General de Veracruz logró que se dictaran órdenes de aprehensión por el desvío de más de 220 millones de pesos que tuvieron que haber sido entregados a la Comisión Estatal de Agua, pero que, en cambio, terminaron en cuentas bancarias de terceros.

Además, también pesa la orden en su contra por haber empleado un helicóptero de la Fiscalía para escapar del estado aun cuando sabía de la orden de arresto. Esta situación tuvo lugar dos días después de que pidiera licencia al cargo de gobernador de Veracruz.

De acuerdo con el abogado Marco del Toro, quien encabeza la defensa del ex mandatario, estas órdenes de aprehensión no pueden ejecutarse debido a que existen demandas de amparo que no ha sido completamente resueltas.