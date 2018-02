Ricardo Ferreti confirma su retiro para el 2021

Dejando de lado el final de su carrera, habló sobre lo sucedido en el partido ante Pumas, explicando sobre la situación de Nahuel Guzmán quien tuvo varios incidentes con jugadores de Pumas, incluyendo a Nicolás Castillo, a quién el Tuca también lo dejo ver como un provocador.

“Sabemos cómo es nuestro amigo, el otro también sabemos cómo es, no es ninguna perita en dulce, dentro de la cancha no hay muchas cosas de esto, se rasguñan y salen expulsados totalmente en lugar de jugar futbol, pasa con nosotros y otro equipo, no hubo expulsiones, es para mí una cosa normal, no me quita el sueño”, dijo.