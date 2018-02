Chelsea cae ante Watford y peligra Antonio Conte

Esto lo consiguieron a los 82 minutos y de la mejor forma posible, en un estupendo disparo de Eden Hazard al tomar el balón desde fuera del área y por la izquierda terminar por recortar al centro para sacar potente disparo.

Watford regresó al frente y el partido le hizo justicia al retomar la ventaja apenas a los dos minutos, cuando Daryl Janmaat aprovechó una pared con Deulofeu dentro del área para definir con remate cruzado.

Great win boys.. +3! Let’s keep this way ! ?? Thanks to our fans for the support in all the game?? pic.twitter.com/OJ7nGh0hCM — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) 5 de febrero de 2018