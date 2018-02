Rodaje de Game of Thrones 8 revela spoiler de la serie

lunes, 5 de febrero de 2018, Miguel Angel Carral

Aunque la octava temporada de Game of Thrones llegará a la pantalla chica hasta 2019, HBO ya se encuentra grabando la temporada final de la serie basada en la obra literaria de George R.R. Martin, A Song of Ice and Fire.

Actualmente, las grabaciones se desarrollan en Belfast, Irlanda del Norte, con parte del elenco principal como Emilia Clarke y Kit Harington, intérpretes de Daenerys Targaryen y Jon Snow, respectivamente.