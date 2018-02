Perredistas respalda a Martha Erika Alonso

“Por primera vez en la historia de nuestro estado habrá una gobernadora y desde aquí quiero decirles a mis opositores, que cuando crean que me están insultando a mí por ser mujer, yo no me lo tomo personal, están insultando a cientos de mujeres poblanas que todos los días luchan por salir adelante, que todos los días luchas por ganarse un lugar en la sociedad, a ellas son las que están agrediendo”.