Carrillo Canán: pionero en México de la teoría de medios

lunes, 5 de febrero de 2018, Staff Sexenio

Formado en el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Libre de Berlín, Alberto Carrillo Canán se ha consolidado como un referente en la estética de medios en nuestro país. Su formación multidisciplinaria en áreas como Matemáticas, Economía, política y Filosofía se ha cristalizado en la publicación de decenas de artículos, conferencias nacionales e internacionales, capítulos de libro, libros y dirección de investigaciones. Adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, el académico es Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores desde 2005, dada la amplitud, calidad e internacionalización de su trabajo. Asimismo, es miembro de la International Association for Aesthetics y The International Institute for Hermeneutics, además de fundador y chair de la Society for Media and Phenomenology (SPM).

“El medio es el mensaje” es uno de los postulados más célebres de Marshall McLuhan, teórico canadiense considerado uno de los fundadores de los estudios sobre medios. No obstante, para el doctor Alberto Carrillo Canán, esta aseveración generalmente es tomada a la ligera. El investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, docente de la Maestría en Estética y Arte, es uno de los pocos académicos del país que estudia los medios desde una perspectiva filosófica.