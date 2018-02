Promete David Patiño un Pumas intenso y solidario

“Conmigo, siempre habrá un Pumas intenso, solidario , convencido de lo que podemos hacer. Ahí vamos, paso a paso, Pumas es un equipo humilde, pero no por eso débil. Aquí tenemos convicción y convencimiento de lo que podemos hacer. Vamos paso a paso, con metas cortas”, añadió.

Por su parte, Ricardo Tuca Ferreti se mostró muy crítico con el funcionamiento de sus pupilos, ya que la caída de 2-0 del fin de semana agrava las dudas que existen en torno al equipo. El entrenador se limitó a decir que el equipo no respondió a las exigencias del encuentro.

“…mi equipo jugó como si no supiera jugar, no es que quiera demeritar el trabajo de Pumas, hizo muy poquito para poder ganar (…) [El clima] no es para usarlo de excusa, hemos venido a jugar aquí bastantes veces. Sí es déficit por la altura, que sean las 12 del día y el calor, pero otras veces hemos venido con un buen resultado”, concluyó.