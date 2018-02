Nick Foles, MVP del Super Bowl

domingo, 4 de febrero de 2018, Julio Sánchez

Después de la victoria de las Águilas de Filadelfia por 41-33 sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl 52, fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) del encuentro Nick Foles, el mariscal de campo de las Águilas.

El cuadro de Filadelfia se enmarcó bajo la frase de Underdog, termino para designar a los no favoritos y no había mejor jugador que enmarcara esa frase que Nick Foles, un jugador cuya carrera no lograba trascender hasta que llegó su gran oportunidad.