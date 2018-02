La BUAP prevé crear un centro de radioterapia avanzada

Aunque hoy la necesidad es grande, lo expuesto corresponde a un escenario que se hará más complejo.

“De todos estos millones de personas que tendrán cáncer, hay estudios que indican que 70 por ciento de los casos corresponderán a países en vías de desarrollo, como México, porque los desarrollados ya han tomado medidas para detectarlo a tiempo y evitarlo -40 por ciento de los cánceres se pueden prevenir-“, comentó.

Consciente de esta problemática de salud pública, la BUAP apuesta por la creación de un centro de radioterapia avanzada, no sólo para aplicarla, sino para proporcionar tratamientos con las mejores técnicas y tecnologías que existen en el mundo, puntualizó Medel Báez.

Se busca estar a la vanguardia de la radioterapia, “tecnología de aceleradores de partículas que brinda la posibilidad de conocer en todo momento y con exactitud la ubicación del tumor para atacarlo y proteger lo más posible las células sanas contiguas".

Sin embargo, consideró la especialista, además de esta estrategia la información es necesaria.

“Hoy la gente se interesa más y eso es importante, pero se requieren mayor capacitación en las instituciones y más campañas de prevención. Justo este es el objetivo del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer: expresar y cuestionar qué se necesita para hacerle frente”.

Ubicar la radioterapia de la región a la vanguardia internacional

En noviembre de 2017, los hospitales universitarios de Puebla y de Ginebra, Suiza, establecieron un Memorándum de Entendimiento para conjuntar esfuerzos y experiencias en la lucha contra el cáncer. El proyecto de creación de un centro de radioterapia avanzada en el Hospital Universitario de Puebla (HUP) está enmarcado en este acuerdo.

Medel Báez precisó que el principal objetivo de la colaboración, además de fortalecer la investigación sobre cáncer en la BUAP, es ayudar a jóvenes oncólogos y físicos médicos a mejorar su formación de posgrado en el campo de la radioterapia (entrenamiento avanzado de 3 a 6 meses), en la división de radio-oncología del Hospital Universitario de Ginebra (HUG).

Aunque este acuerdo, signado por el Rector Alfonso Esparza Ortiz y el representante del nosocomio europeo, Raymond Miralbell, formaliza las relaciones entre ambas instituciones, desde hace más de una década hubo acercamientos.

Medel Báez relató que el interés surgió por la calidad de los proyectos en Física de Altas Energías que realiza la BUAP en el Gran Colisionador de Hadrones, en el CERN.

El jefe del Departamento de Radio-oncología del HUG, Raymond Miralbell, hace once años vino a México a promover la radioterapia con protones. En una reunión académica celebrada en la Ciudad de México, conoció a investigadores y médicos de la BUAP. Desde ese entonces, el doctor Miralbell ha visitado la Universidad en cuatro ocasiones, gracias a apoyos provenientes del Organismo Internacional de Energía Atómica, de Naciones Unidas, el cual tiene como fin promover el uso seguro de las radiaciones.

A través de talleres dirigidos a físicos, técnicos y médicos del área de radioterapia, él trasmitió sus conocimientos sobre los tratamientos de diferentes tipos de cáncer, para fortalecer el campo en la región, ya que sus visitas fueron de impacto nacional. Por ejemplo, en 2007, cuando conoció a los investigadores de la BUAP, vino a dar a conocer la técnica basada en protones, que en su momento era la novedad.

Actualmente en México se hace radioterapia convencional, es decir, la que se basa en electrones y fotones. En sus visitas se dio cuenta que para llegar al uso de protones, al punto más avanzado, habría que reforzarse muchas áreas.

La radioterapia con protones es más precisa que la que se aplica en el país, porque no daña (o daña muy poco) los órganos situados alrededor del tumor. Sólo por esa razón es más efectiva y segura. No obstante, para producir protones, el proceso es más complicado y, por tanto, mucho más caro.

“Los tratamientos con protones son mucho más precisos, elaborados y finos, por lo que es posible tratar tumores más delicados, como los que padecen los pacientes pediátricos y, en general, los cerebrales o los situados en los neuroejes (líneas imaginarias que van de la parte frontal del encéfalo a la médula espinal). En esos casos se empezó a utilizar la radioterapia con protones y ahora se aplica a cualquier tipo”, informó Medel Báez.

Sin embargo, consideró la especialista, para llegar a este nivel de sofisticación, avanzar al siguiente eslabón, las técnicas de radioterapia avanzada deben aplicarse muy bien en México.

Hacia el centro de radioterapia avanzada del HUP

De concretarse el centro de radioterapia avanzada del HUP, en Puebla se brindará radioterapia con fotones, pero del más alto nivel, a la altura de los países más avanzados del mundo, comentó Medel Báez, la encargada de materializar las directrices trazadas en el citado convenio.

En este centro se aplicará radioterapia avanzada con aceleradores de fotones y electrones para la población derechohabiente del HUP. Este sería el primer paso hacia la radioterapia con protones. Su creación requiere de una inversión importante tanto en recursos humanos, materiales y financieros. Actualmente se revisa la viabilidad económica del proyecto. Medel Báez sostuvo que el escenario es positivo.

Una nueva generación de profesionales que luchan contra el cáncer

Para Medel Báez, la BUAP se ha caracterizado en la formación de recursos humanos: físicos médicos, técnicos en radioterapia y médicos. Prueba de ello, el programa académico Profesional Asociado en Imagenología y Radioterapia, una carrera única en el país al contar con ambos perfiles. Son muy pocas instituciones mexicanas que ofrecen este tipo de planes de estudio.

Por otro lado, los estudiantes en física médica reciben capacitación en hospitales donde se brinda radioterapia. El HUP contaba con un equipo de cobalto 60, un radionúclido que emite fotones para irradiar tumores, pero su vida útil culminó el año pasado.

“Estamos en un momento crucial para avanzar en el área”. "Las actividades académicas enmarcadas por el acuerdo suscrito pretenden mejorar la capacidad de diagnóstico y tratamiento del cáncer, mediante diversos mecanismos. En la etapa del diagnóstico, la enseñanza se orientará hacia la búsqueda de mayor seguridad, ya que para diagnosticar generalmente se utiliza radiación para atravesar al paciente y ver su interior”.

El interés es que esta fase sea lo más segura posible, tanto para el paciente como para quien opera los equipos. En México no se tiene mucho cuidado en cómo se utiliza la radiación porque se asume que es poca.

“El problema es que no sabemos qué tan poca es. Se trata, pues, que los equipos funcionen bien, se opere de forma segura y se administre al paciente la dosis necesaria, ni más ni menos”.

En los centros de radioterapia de los nosocomios de Puebla, la BUAP buscará una mayor capacitación: "no porque el personal del área no sea de alto nivel, sino porque hay técnicas que, al ser modernas, o equipos, muchos de ellos novedosos, aún no se usan en México. Es decir, la tecnología va más adelante que la formación".

El convenio también establece la capacitación de estudiantes mexicanos en la implementación de un registro poblacional de tumores en la región de Puebla, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y expertos latinoamericanos, pues hasta la fecha no hay una estadística creíble que indique cómo se ha hecho radioterapia, qué se ha hecho bien y en qué ha fallado.

“El registro es muy importante para la toma de decisiones y Ginebra tiene la experiencia a nivel ciudad”.

El centro de radioterapia que plantea la BUAP contará con un área de enseñanza para la formación de recursos humanos y pacientes, porque ellos también necesitan aprender qué es la radioterapia, para que no tengan miedo y se comprometan con los tratamientos, concluyó.