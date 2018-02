En Chiapas el antojo para el Súper Bowl será pizza de Little Caesars

sábado, 3 de febrero de 2018, Daniel Aguilar

Miles de familias chiapanecas se preparan para ver este domingo en familia, el Súper Bowl en su edición 52, que se disputará en el U.S. Bank Stadium en la ciudad de Minneapolis, con los New England Patriots y los Philadelphia Eagles como protagonistas; y el antojo preferido para disfrutar ese partido será la pizza de Little Caesars.

Y es que Little Caesars se ha posicionado en el gusto de los chiapanecos, al tener un menú ya listo sin tiempo de espera denominado Hot and Ready, además del servicio de autopizza, que hace de esta marca la preferida por los chiapanecos en todo momento y en eventos especiales como lo es el Súper Bowl cada año.