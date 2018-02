Confirmada la Clase 2018 del Salón de la Fama de NFL

Por otra parte, Ray Lewis fue uno de los linebackers más feroces de la NFL, jugando toda su temporada con los Ravens de Baltimore, teniendo entre sus éxitos el premio al Jugador Más Valioso en el Super Bowl del año 2000, además de ser elegido siete veces al equipo All-Pro.

Brian Urlacher también jugó en la posición de linebacker, al igual que Lewis parte de una generación que reinventó la posición y se volvieron en todo terreno. Con una velocidad única, fue elegido Novato Defensivo del Año en el 2000 y como Jugador Defensivo del Año en 2005.

Brian Dawkins es uno de los jugadores históricos de las Águilas de Filadelfia, de posición safety tuvo 37 intercepciones, 26 capturas y 36 fumbles forzados en su carrera, siendo uno de los jugadores distinguidos en su posición.

Jerry Kramer y Rober Brazile entraron como parte de los seniors al Salón de la Fama. El primero guardia de los Packers y el segundo linebacker con los Oliers. En el caso de Kramer forma parte del mejor equipo de la Década de 1960 para la NFL.

Por último, Booby Beathard fue elegido como parte de los Contribuidores del juego, siendo gerente general entre otros puestos para los equipos Chiefs, Falcons, Dolphins, Redskins y Chargers. Entre sus logros, se encuentra el avanzar a siete Super Bowls y ganar cuatro de ellos con las organizaciones.

.@PFHOFPrez makes the rounds to the doors of the new #PFHOF18 class members. This is how they learned they were officially elected to the Hall. pic.twitter.com/iSJQeHiLWv — Pro Football HOF (@ProFootballHOF) 4 de febrero de 2018