No fue una relación consensual: Rose McGowan replica a Harvey Weinstein

De igual forma, a través de un comunicado de prensa, la actriz acusó al productor de querer manchar aún más su nombre con sus más recientes declaraciones.

"Es un esfuerzo no solo con Rose sino con las cientos de mujeres que se han pronunciado con sus historias de acoso, abuso sexual y violación perpetrados por el señor Weinstein y otros como él", dice la misiva. "Este es un intento sexista triste y patético por socavar la verdad obvia y la manipulación psicológica ya no será tolerada".

Incluso, Rose McGowan ya tenía planeado presentar su libro Brave mucho antes de los movimientos reciente de #MeToo y Time’s Up, mismos que se derivaron el artículo publicado en The New York Times en el que se acusaba a Harvey Weinstein.