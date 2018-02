Meade Kuribreña pide estar al pendiente de Rusia en elecciones

De igual forma el aspirante presidencial se encontró con militantes del partido Nueva Alianza, fuerza que también respalda al precandidato, quienes le formularon diversas preguntas sobre las políticas públicas a favor de la educación, la economía, la conformación de su gabinete, y hasta si alguna vez fue víctima de bullying.

“A mí me dio vitíligo, pero ya más grande, yo no fui objeto de bullying por el vitíligo porque me dio a partir de los 27 años. A partir de los 27 años, pues es una enfermedad donde el pigmento, bueno el sistema inmunológico se va comiendo el pigmento y va perdiendo algo de coloración, o sea que muy en el fondo yo era blanco, pues", indicó.