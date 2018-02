Nico Castillo, mejor que Gignac: David Cabrera

Cabrera perfiló el juego de este fin de semana como un choque de dos equipos con ideas claras en el futbol, un partido que se definirá por la capacidad de los clubes para hacer daño y no cometer errores durante el trámite.

El mediocampista se mostró modesto al realizar una valoración de su trabajo dentro del equipo, resaltando que la fuerza de Pumas atraviesa por el juego de conjunto.

“Mucho se dice de eso, pero Pumas es un aspecto colectivo, no una situación individual, no me fijo en ello, no quiero pensar en eso. En este momento, hay que preocuparnos por como estoy yo o qué es lo que quiero a mediano y corto plazo, este equipo requiere de mucha concentración”, indicó.