Ricardo Ferretti especula sobre su retiro

De igual forma, afirmó que se ve todavía relacionado con el futbol, pero como entrenador de niños, algo que dijo ya tiene la paciencia para hacer, ya que antes le habían explicado que no tendría la paciencia para orientarlos.

“A lo mejor voy a pedir un lugarcito, a ver si me dan chance de entrenar a niños chiquitos, ahora que tengo un poquito de mayor paciencia, no mucha, me gustaría hacerlo, sin ningún compromiso, encontrar una escuelita, no necesito que me paguen nada, solo ir unas pocas horas y entrenarlos, orientarlos, aunque ojalá pudiera orientar primero a los entrenadores”, indicó.