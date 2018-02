Yo enseñé a Ewan McGregor a usar la espada laser: Noel Gallagher

Esta entrevista de Noel Gallagher coincide con una realizada al propio Ewan McGregor en 2016, en donde el actor recordó que en aquella época era vecino del músico en la zona de Belsize Park, afirmando que tuvieron un duelo con espadas laser.

"Fue en los noventa, así que a las ocho de la mañana siguiente estábamos peleando con las espadas láser en el jardín. Él las tenía allí, yo no me presenté con la mía propia. No fue fácil para mí, aquello estaba lleno de gente", terminó su relato entre risas.