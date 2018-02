Padre de víctimas se disculpa por atacar al ex médico Nassar

Por su parte, Randall Margraves confesó que, mientras escuchaba los testimonios de los abusos sufridos por sus hijas, perdió la calma ya que miraba que Nassar negaba con la cabeza, como rechazando que él hubiera hecho lo que ellas estaban planteando.

“Vine aquí en apoyo de mis hijas… Me doy cuenta de que quizás nunca vuelvan a confiar en un hombre. Entonces tengo que escuchar eso y miro ahí a Larry Nassar, que niega con la cabeza como su lo que hizo no hubiera ocurrido. ¿Quién se expondría a sí mismo a un proceso judicial como este si eso no hubiera sucedido? Perdí el control”, indicó.