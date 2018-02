Con la Roma, no tuve los minutos que quería: Héctor Moreno

Durante su presentación con la Real Sociedad de San Sebastián, el defensa central mexicano Héctor Moreno, bromeó sobre lo que espera de su estancia en el equipo donostiarra, afirmando que llega para hacer goles.

“Me visualizo marcando gol cada partido, quiero marcar siempre o si no me regañan (en casa). Los goles son la máxima expresión. Me preocupo porque mi portería quede en cero, lo demás es un bono”, señaló.