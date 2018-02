Padre de gimnastas intentó agredir a Larry Nassar

<blockquote class="twitter-video" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">The enraged father of three daughters sexually abused by former USA Gymnastics national team doctor Larry Nassar lunged at him in the courtroom <a href="https://t.co/4qHBKBk66E">https://t.co/4qHBKBk66E</a> <a href="https://t.co/KGXdYAHnLj">pic.twitter.com/KGXdYAHnLj</a></p>— Reuters Top News (@Reuters) <a href="https://twitter.com/Reuters/status/959443877684850688?ref_src=twsrc%5Etfw">2 de febrero de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Se llevaron detenido a Randall Margraves, mientras que Larry Nassar también fue sacado de la sala, mientras algunas personas lloraban.

Ante la situación, la fiscal Angela Povilaitis dijo a las familias que lo correcto es “utilizar las palabras”, y advirtió que la violencia “no va a ayudar a sus hijas”.

Y es que minutos antes, dos de las hijas del hombre acababan de hablar en la sala, detallando cómo Nassar abusó sexualmente de ellas mientras supuestamente brindaba tratamiento médico. En el testimonio de las dos mujeres, dijeron que otra hermana también fue víctima de abusos.

Este incidente se da en el tercer y último día de la audiencia de sentencia contra Nassar por cargos de abuso sexual, cuya sentencia se agregará a los entre 40 y 175 años de cárcel en otro caso por sus abusos como médico deportivo en la Universidad Michigan State, así como también ha sido acusado de abusar sexualmente de gimnastas del equipo olímpico de Estados Unidos.