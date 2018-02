FBI está a favor de los demócratas: Donald Trump

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans - something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de febrero de 2018

En otro mensaje que compartió en la plataforma, Donald Trump denunció las actividades ilícitas en las que incurrieron los demócratas para contrarrestar el avance de su campaña en los meses previos a la contienda en las urnas.

“You had Hillary Clinton and the Democratic Party try to hide the fact that they gave money to GPS Fusion to create a Dossier which was used by their allies in the Obama Administration to convince a Court misleadingly, by all accounts, to spy on the Trump Team.” Tom Fitton, JW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de febrero de 2018