Se estrellan helicópteros militares, al menos 5 muertos en Francia

Très vive émotion suite au tragique accident survenu ce matin dans le Var.



Je rends hommage aux militaires tués et je veux dire à leurs familles et leurs frères d’armes ma solidarité et mon soutien total.



Je me rends cet après-midi au Luc, où les hélicoptères étaient basés. — Florence Parly (@florence_parly) 2 de febrero de 2018