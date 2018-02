EU pide más aranceles para la industria automotriz

Lo que genera más intriga, es que nuestro vecino del norte propone para la séptima ronda, que el Valor de Contenido Regional –que no es más que el porcentaje de arancel que impuesto a las mercancías– de la industria automotriz se lleve del 62 al 85 por ciento, estipulando una cláusula en la que se determina que el 50% de todas las partes de los autos que se ensamblen en la región TLCAN, provengan de Estados Unidos.

El especialista definió, que es aquí donde la economía mexicana podría verse afectada. Ya que de acuerdo con el Banco de México y la Secretaría de Economía, nuestro país tuvo una cifra record en el tema de exportaciones de 494 millones de dólares, de los cuales el 89% son representados por lo bienes manufacturados, y de este cifra el 35% proviene de las industria automotriz.

Al ser tan representativo el porcentaje del sector automotriz en el tema de las exportaciones mexicanas, si se sube el arancel a estas mercancías y se suma que Estados Unidos quiere que el 50% de las refacciones para automóviles vengan de sus empresas, daría como resultado que la industria que mayor aportación tiene en nuestro país se quede sin mercado, afectando directa e inmediatamente a la economía de nuestra nación, explico Víctor González Noo.

El docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Tuxtla, considera que a Estados Unidos no le conviene salirse del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, y qué nuestro país, de terminarse o no el TLCAN, debe voltear a ver el mercado latinoamericano como una gran fuente de negocios y no ver a nuestro vecino del norte, ni a la Unión Europea como sus únicos socios comerciales.