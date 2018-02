Suspenden por tres meses a árbitro que pateó a jugar en Francia

El silbante de 44 años busca retirarse en esta temporada y emprender su jubilación deportiva, la cual se podrá cumplir al poder regresar antes del final de la campaña.

En cuanto a la versión del jugador, desde el principio señaló que nunca supo bien lo que había ocurrido, al solo escuchar el silbatazo y ver la segunda amarilla para irse expulsado. Esa sanción se le terminó retirando al no encontrar causales para tal.

“Él (refiriéndose al árbitro) cambia de dirección y me corta, cae al suelo y me da un golpe en la pierna. Le digo ¿qué haces? Y entonces me saca la tarjeta amarilla y e expulsa”, declaró el jugador 36 horas después de la situación.