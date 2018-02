Miguel Layún y Héctor Moreno son presentados en sus nuevos equipos

En las instalaciones del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, comentó que recibió el visto bueno de su compatriota Andrés Guardado y su excompañero Iker Casilla para unirse al club, al ser uno de los grandes de España y al estar ubicado en una ciudad preciosa.

Por su parte, Héctor Moreno fue presentado con la Real Sociedad, equipo al que llega proveniente de la Roma de Italia, donde tuvo pocos minutos de juego. Sobre su llegada amplió lo que ya había dicho en un momento al señalar que lo primero que hizo al recibir la oferta fue comunicarse con su compatriota Carlos Vela.

“La Real me ha dado mucho valor y eso es algo muy lindo. Cuando me llamó la Real, lo primero que hice fue hablar con Carlos Vela, que solamente me había hablado cosas maravillosas de la Real y de San Sebastián, y le dije que me confirmase si todo era verdad, porque tenía una oferta. Quiero vivir grandes días con este club y voy a dar todo de mí para que así sea”, dijo el defensa mexicano.