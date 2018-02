Cecilia Roth revela que también es una víctima de violación

La dos veces ganadora del Premio Goya afirmó que en aquel entonces pasada por un mal momento porque la había dejado su novio, a lo que este periodista español, amigo de su ex novio, la invitó para que platicaran.

"Me había dejado mi novio, estaba fatal, él (el agresor) era más amigo de mi novio que mío, y me dijo: ‘Vení, vamos, charlemos’. Fuimos a su casa, y no es no, pero no, parece que no a veces puede ser sí”.