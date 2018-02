No habrá más suicidios en 13 Reasons Why 2

A falta de una sinopsis oficial de la segunda temporada de 13 Reasons Why y de conocer la fecha de estreno, se especula sobre si la muerte de Hannah Baker tendrá justicia tras el cierre de la primera temporada.

"No quería confiar en ella ciegamente hasta que no supo encontrar un punto de salida para estos personajes y sus historias", confesó Powell, que se muestra precavida respecto a la realización de nuevos capítulos y agregó "no vamos a presionarle para que haga más temporadas si no siente que deben existir. Pero él ya ha empezado a pensar cómo podría ser la tercera temporada".