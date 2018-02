La tradición continúa... a pagar los tamales

El día de la Candelaria ha llegado, el 2 de febrero se celebra la presentación del Niño Jesús al templo y como cada año la tradición judía se hace presente en México, y Puebla no es la excepción.



A pagar los tamales

A pesar de la crisis económica que estamos viviendo en México con el aumento de precios a los productos de la canasta básica a causa del incremento en la gasolina, los poblanos no dejarán de practicar la tradición que se celebra desde hace muchos años, la cual tiene relación con la Rosca de Reyes, es decir, quien saqué el muñequito tendrá que pagar con tamales.

Los niños Jesús también tienen madrinas y sí esta persona se comprometió, debe vestir al Niño Dios por tres años consecutivos y cuando lo lleven a su casa lo deben recibir con un bufet exquisito de tamales y atole.

"Pues a mí no me queda otra que hacer los tamales y un rico champurrado desde temprano, pues después de la misa nos venimos a la casa a desayunar con las madrinas", comenta Sandra Martínez, ama de casa que compra en el mercado hojas para hacer los tamales.

Vestimenta de los niños

El día de la Candelaria es conocido como el día en que los tamales no faltan en la casa, no obstante, parte de esta tradición es vestir a los niños Dios, que en el mes de diciembre fueron arrullados en las tradicionales “acostaditas”, es por ello que cientos de personas acudieron a la búsqueda de la mejor vestimenta.



En toda la zona centro de la ciudad de Puebla se localizaban pequeños y grandes puestos para poder abastecer a las madrinas y dueñas de los niños Dios, además de que los locales y puestos ambulantes tienen otros servicios como la reparación, retoque y la opción de ajustar un traje o elaborar uno especial.

Con precios que oscilaban desde los 100 hasta los 500 pesos, dependiendo del tamaño, “entre más grande el precio es mayor”, comentaba un vendedor, “entre más detalles y artículos en la vestimenta es más caro, pero si quiere le descuento la silla y los huaraches”.



El precio de estos trajes podían ser muy elevados y a pesar de los problemas económicos que estamos viviendo, los poblanos comentaban que más que un tradición era una responsabilidad, “así me educaron, mis abuelos y lo hago cada año”.

El respeto se perdió...



Si bien los valores y tradiciones se han modificado y hay personas que han perdido el respeto por estas costumbres, unos comerciantes muestran su desagrado por la pregunta de muchos compradores quienes piden vestimentas como del niño “Huachicolero” o el de algún club de futbol.

"Pues preguntan que si tenemos el del Niño Huachicol y no es juego esto es de religión, de verdad que ya no hay respeto".



No obstante hay lugares donde puedes encontrar estas modificaciones de trajes, a pesar de ser más caros afirman que la gente los compra.

“El del niño huachicolero es un invento pero les decimos que si no quieren mejor al Niño de la Abundancia y es el que se llevan”.



Los niños huachicoleros y de los clubes de futbol son los más solicitados en varios negocios del centro, pero esa no es la única razón por las que algunas personas se sienten ofendidas con el trato que se les da a los niños Dios, pues recuerdan como en un negocio tomaron un niño Dios y lo pusieron a bailar el tema del "pasito perrón".



"Ya no hay respeto luego agarran a los niños y los ponen a bailar como un juguete... se burlan, no, no, eso está mal", dice un comerciante.