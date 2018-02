NFL confirma partido entre Rams y Chiefs en México

En el caso de los Rams, Stan Kroenke, dueño del equipo, comentó sobre el vínculo que existe entre Los Ángeles y México por la hispanidad que existe en la ciudad, así como la cantidad de mexicanos y ciudadanos de origen mexicano que conviven en la metrópoli.

¡Vamos Rams!



The #LARams are headed to Mexico City to face the Chiefs in 2018!



Los Rams viajarán a la Ciudad de México para enfrentar a los Chiefs en 2018! pic.twitter.com/2l0bvFBYPv — Los Angeles Rams (@RamsNFL) 31 de enero de 2018