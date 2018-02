Declaran tres de los cuatro policías que detuvieron a Marco Antonio

Entre los protocolos que violaron los policías en el proceso de detención del estudiante de 17 años está el no haber avisado a sus superiores y no reportar el hecho al C2. Asimismo, se dio a conocer que la cámara de videograbación de la patrulla a la que subieron a Marco Antonio no funcionaba.

Al respecto, la Procuraduría General de Justicia de la capital investiga si el asunto de la cámara de videograbación fue intencional, ya que hay un reporte de que la desconexión se remonta a diciembre.

Por otro lado, se detalló que sólo Mora Gallardo, uno de los cuatro policías involucrados en el arresto, no ha sido localizado, aunque se presume que se escondió en su natal Guerrero, donde cuatro elementos fueron retenidos por pobladores de Pochotillo cuando fueron a buscarlo.